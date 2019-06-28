28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine gece saat 01.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı.
Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Yıldırım için saat 14.00’de Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.
ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım’ın (26) acı haberi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Şirin ve Mahmut Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sırasında yaralandı. Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, kurtarılamayarak şehit oldu.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Tarlaya çalışmak için giden anne Şirin Yıldırım ise kısa süre sonra acı haberi duyup evlerine geldi. Anne Yıldırım evlerinin önünde 'yavrum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan vatandaşlar şehidin evinin önüne akın etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.
Bekar olduğu ve 4 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenilen Kadir Yıldırım'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!