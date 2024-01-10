Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremlerin ardından vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklarda beklemeye başladı. Kimi vatandaşlar ise araçlarında bekliyor.

VALİ DAĞLI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu anımsatan Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.