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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 00.34'de, yerin 16,81 kilometre derinliğinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:45
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        Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKTI

        Ardından saat 00.37'de 3,0, saat 00.41'de de 2,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        Depremlerin ardından vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklarda beklemeye başladı. Kimi vatandaşlar ise araçlarında bekliyor.

        VALİ DAĞLI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

        Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu anımsatan Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.

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        #Son dakika haberler
        #çorum
        #son depremler
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