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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 302 bin 452'ye çıkarken, enfekte olanların sayısı da 4 milyon 443 bin 597'ye ulaştı. Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 86 bin 912'yi buldu. ABD'deki vaka sayısı ise 1 milyon 52 bin olarak belirtildi.

EN YÜKSEK İKİNCİ KAYIP İNGİLTERE'DE

ABD'nin ardından Kovid-19'da en yüksek can kaybının yaşandığı ülke ise 33 bin 614 ölümle İngiltere oldu. Ülkedeki vaka sayısının ise 199 bin 193 olduğu öğrenildi. İtalya'da 31 bin 368, Fransa'da 27 bin 425, İspanya'da 27 bin 321, Brezilya'da 14 bin, Almanya'da 7 bin 928, İran'da 6 bin 854, Kanada'da 5 bin 472, Çin'de 4 bin 633, TÜRKİYE'de 4 bin 7, Rusya'da ise 2 bin 305 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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