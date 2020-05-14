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HaberlerSağlıkSon dakika! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı açıklandı! İşte Bugünün korona tablosu

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 4007'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 55 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bşn 7'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 144 bin 749'a yükseldi

14.05.2020 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 144 bin 749 ve can kaybının 4 bin 7 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 821 test yapıldı, 1635 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, vaka sayısı 144 bin 749 ve vefat sayısı 4 bin 7 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 508 ve iyileşen sayısı 104 bin 30 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

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