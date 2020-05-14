Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler, 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'un havasını iyileştirdi. Hava kalitesindeki iyileşmenin, özellikle trafiğe çıkan araç sayısının azalmasıyla doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, "Emisyon kaynakları da azalınca hava kirliliği değerleri düşmüş oldu. Birçok ölçüm istasyonunda hava kirliliği değerlerinin yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz" diye konuştu.
HAVASI DAHA KİRLİ İLÇELER
DHA'da yer alan habere göre İstanbul genelinde özellikle rüzgarın kuvvetli estiği kentin kuzeyinde bulunan ilçelerde hava kalitesinin daha iyi olduğunu söyleyen Doğan, "Trafiğin yoğun olduğu Bağcılar, Mecidiyeköy, Aksaray, Kadıköy ve Göztepe gibi ilçelerde hava kirliliği biraz daha yüksek olabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu ilçelerde de hava kalitesinin iyileştiğini görüyoruz" dedi.
İSTANBUL'DA 38 ÖLÇÜM İSTASYONU VAR
İstanbul genelinde toplam 38 ölçüm istasyonuyla hava kalitesinin sürekli ölçüldüğünü aktaran Doğan, vatandaşların internet üzerinden bu sonuçları görebileceğini dile getirdi. Emisyon kaynaklı kirleticilerin hemen hemen hepsinde bariz bir azalma gözlemlediklerini belirten Doğan, "Bu azalmanın oranı kirleticiye göre değişiyor. Hava kirliliğinin azalmaya devam etmesi hareketliliğe bağlı, ne kadar az olursa hava kalitesi de iyileşmeye devam eder" diye konuştu.
"PM10 DEĞERİ GÜNLÜK 40 MİKROGRAMA İNDİ"
Partikül madde PM10´un günlük 50 mikrogramın altında olması gerektiğini söyleyen Doğan, "İstanbul genelinde 1 Mart tarihinde 50 mikrogram seviyesinde olan PM10, 10 mikrogramlık azalmayla 20 Nisan gibi 40 mikrograma indi" dedi.
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