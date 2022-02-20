Çirkin saldırı! Atatürk resimli tabelaları kırdı

DHA

İlçede Ergene Belediyesi'nin aydınlatma direklerine asılı Atatürk resimli tabelaların kırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbarla gelen ekipler, Atatürk'ün resminin bulunduğu 3 tabelanın kırıldığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, şüphelinin A.U. olduğunu belirledi.

Daha sonra tespit edilen adrese operasyon yapan ekipler, A.U.´yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞOKE EDEN İFADE: BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM

Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında getirilen şüpheli A.U., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan A.U., bir anlık öfkeyle taş atarak kırdığını belirterek "Annemle birlikte aynı evde yaşıyorum. Fakat uzaklaştırmam olduğu için 3-4 aydır sokaklarda yaşıyorum. İşlediğim suçu bir anlık öfkeyle geçekleştirdim. Pişmanım" dedi.

Nöbetçi mahkeme, şüpheli A.U.'yu adliye kontrol şartı ve haftada 2 kez imza vermek şartıyla serbest bıraktı.