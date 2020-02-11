11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de yeni tip koronavirüs zatürresi (NCP) salgını nedeniyle can kaybı bu sabah 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, NCP bulaşma durumu şüpheli olan kişi sayısı 21 bin 675, müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.
7 BİN 333'ÜN DURUMU AĞIR
AA'da yer alan habere göre NCP bulaştığı teyit edilen vaka sayısı 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638’e çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı biri Hong Kong’da olmak üzere 1017’ye ulaştı.
Ayrıca, Çin anakara kası dışında ise vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 42’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 oldu.
YENİ VAKA SAYISI 2 BİN 478
Bu arada, Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte salgın dolayısıyla 108 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 478 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı
Can kaybının 974’ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşandı. Bugüne kadar NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.
HASTALIK 2 AY ÖNCE ÇIKMIŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
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