11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında havaların ısınmasıyla Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulacağını savundu.
Trump, yarın ön seçimlerin yapılacağı New Hampshire eyaletinde düzenlediği miting öncesinde Fox televizyonuna, Çin ile ikili ilişkileri ve yeni tip koronavirüs salgınını değerlendirdi.
Çin'in virüs salgınıyla ilgili gayet profesyonelce davrandığını vurgulayan Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" diye konuştu.
"EN İYİ UZMANLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"
Trump, ABD'nin virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan bölgesine Dünya Sağlık Örgütü uzmanları gönderdiğine işaret ederek, "Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının da iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını belirten Trump, anlaşmadan sonra Çin'in ABD'ye saygı duymaya başladığını vurguladı.
Söz konusu anlaşma sayesinde Çin'in milyarlarca dolarlık ABD ürününü tekrar satın almaya başladığını aktaran Trump, "Virüsün Çin'in ABD mallarını satın almasını etkileyeceğini sanmıyorum. Çin virüsü yok etmek için çok çalışıyor, biz de onlarla iletişim halindeyiz" dedi.
ÇİN'DEKİ KORONAVİRÜS SALGINI
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.
Çin'de ölü sayısının her geçen gün arttığı ciddi salgına dönüşen virüse karşı, henüz aşı ya da etkili bir ilaç bulunamadı.
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