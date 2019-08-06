06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 300 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 10 ilave vergi getirerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde sağladığı konsensüsü ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. Çin’in 3 Ağustos’tan sonra alınan ABD menşeli tarım ürünlerini gümrük vergisinden muaf tutmayacağı aktarılarak "İlgili Çinli firmaların ABD’den tarım ürünleri alımı geçici olarak durduruldu." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın haberine göre; Çin pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret edilerek “ABD’nin iki ülke liderlerinin Osaka Zirvesi’nde (G-20 Liderler Zirvesi) ulaştığı konsensüsü samimiyetle uygulamasını, iki ülkenin tarım alanında iş birliğine yönelik gerekli şartların oluşması için verdiği sözleri tutmasını umuyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.
Çin’in ABD’den ithal ettiği tarım ürünlerinin büyük çoğunluğunu soya fasulyesi, pamuk, buğday, sorgum ve domuz eti ürünleri oluşturuyor.
Çin Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Song Liang, Çin basınına yaptığı açıklamada 19 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde ABD’den 130 bin ton soya fasulyesi, 120 bin ton sorgum, 60 bin ton buğday, 40 bin ton domuz eti ve ürünleri ile 25 bin ton keten alındığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ay başında Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticari müzakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 Eylül'den itibaren Çin'den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne küçük bir ilave yüzde 10 gümrük vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor." ifadelerini kullanmıştı.
İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.
Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.
Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı.
G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.
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