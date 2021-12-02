"Cihan bebek öldü" iddiasına ilişkin açıklama!

Gaziantep’te, babası tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra ağır yaralanan 2 aylık bebeğin Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlara hastaneden cevap geldi.
BEBEĞİN DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
İHA'da yer alan habere göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Bebeğin, durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cengiz Bayram, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır.
Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
"TEDAVİSİ TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"
Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır.
"GAYRETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz.
İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir” ifadelerine yer verdi.
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