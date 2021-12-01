Bebeği öldüresiye dövmüştü! Cani baba konuştu!

İHA

Gaziantep’te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

HASTANEDEN ÖLÜM İDDİALARINA YALANLAMA

Gaziantep'teki Özel Anka Hastanesi, babası tarafından darbedilen bebeğin öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G ile ilgili gerçek dışı haberlerin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bebeğin öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bebeğin hastanemizin yoğun bakımındaki tedavisi büyük titizlikle devam etmektedir. Bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duası. O nedenle doktorumuz ve bütün çalışanlarımız sizlere bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeği mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük gayretle çalışmaya devam etmektedir. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin de çabalarıyla bebek yaşama yeniden gülümseyecek." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE EMNİYETTEKİ İFADESİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yoğun bakımda minik C.'nin tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Şiddet görüntüleri sosyal medyada da büyük tepkiye neden olmuştu.

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU"

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç’ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor. Anne Göç’ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

AA'da yer alan son dakika haberine göre Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin durumunun, geldiğine göre biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

"YAVAŞ YAVAŞ BESLENMEYE BAŞLADI"

Demir, "Yapılan tetkik ve çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadım. Şu an bilinci açık durumda hatta yavaş yavaş beslenmeye de başlandı ama yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözlem altında" dedi.

"HAYATİ TEHLİKEYİ TAM OLARAK ATLATMADI"

Annenin de bebeğin yanında olduğunu ifade eden Demir, "Annesi bebeğini besliyor ama geçirdiği travmadan, kanamadan dolayı şu aşamada yetersiz. Bundan dolayı yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Bu nedenle ilaç tedavisine devam ediyoruz ama haliyle annesinin de geçirdiği travmadan dolayı psikolojik olarak bozukluğu var, bununla alakalı zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ilgileniyor. Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemeyiz daha erken. Hastaneye gelişinin 36'ncı saati" diye konuştu.

GAZİANTEP VALİSİNDEN ZİYARET

Bu arada, Gaziantep Valisi Davut Gül, bebeği hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G, tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan dün tutuklanmıştı.