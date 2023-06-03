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CHP Parti Meclisi 5 saat sürdü! Kurultay takvimi başlıyor

CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 saat sürdü. Toplantıda yeni MYK'nın 38'inci Olağan Kurultay çalışmalarını başlatması kararı alındı. CHP'nin Meclis grup yönetimi de belli olurken, ilk kez CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu. CHP PM sonrası yapılan açıklamada, "Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır" denildi

Giriş: 03.06.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: CHP Parti Meclisi 5 saat sürdü! Kurultay takvimi başlıyor
HABERTURK.COM

CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 saat sürdü.

CHP Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantının açılışında Kılıçdaroğlu, konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda seçim sonuçları ve kurultay sürecinin ele alındığı öğrenildi.

Toplantıda 38'inci Olağan Kurultay takviminin başlatılması kararı alındı. Kongre takvimi ile ilgili yeni MYK çalışma başlatacak.

CHP'NİN YENİ MECLİS GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu. Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın,
Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.

Özgür Özel CHP'nin ilk grup başkanı olurken; Burcu Köksal da Oya Araslı'dan sonra CHP'nin ikinci kadın grup başkanvekili oldu.

CHP PM SONRASI AÇIKLAMA

CHP Parti Meclisi toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir.

Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, “bilgi ve iletişim teknolojilerinden” sorumlu birimimiz seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il dikkatle incelemeye ve analiz etmeye – parti kurul ve karar organlarında – devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir.

Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye’yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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