CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 Temmuz'da gönderdiği talepleri Twitter'dan paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" dedi.