Kılıçdaroğlu: Belgeleri arkadaşlar açıklayacak

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Son dakika haberleri... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de, parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan önemli başlıklar...

"Terörle mücadele edip vücudunda kurşun taşıyanlara gazilik unvanı vermediler. Bu arkadaşlarımız bize geldiler. Toplam 20 bin asker ve polis gazilik unvanı bekliyor. 15 Temmuz'da tırnağı yaralananlara bu hakkı verdiler ama bize vermediler dediler. Bizi gazi saysınlar ölürsek bayrağımızla bizi defnetsinler dediler. Kanun teklifleri verdik. Buradan sesleniyorum, ya gazileri kandırmayın ya direnin bu Meclis Genel Kurulu'na gelsin. MHP de kanun teklifi verdi. Bu sefer de saray sizin teklifinize el kaldırsın. Hak verirse verilir; verilmezse Millet ittifakında bu hakkı size teslim edeceğiz.

Mardin'den bir mektup geldi. Şehit olan bir korucunun annesine 281 lira para veriyorlar ve bu parayla şehit annesi 11 çocuğa bakıyor. Bu yazıktır, bu konuyla ilgileneceğim. Ülkeye saygınlık kazandıracak olan öğretmenlerimiz, sizin önünüzdeki en büyük engel Cumhur ittifakıdır ve gerçek anlamda meslek yasasını biz çıkaracağız. Sözleşmeli, ücretli öğretmen olmayacak. Her öğretmen kadrolu olacak ve yoksulluk sınırının üzerinde maaş alacak.

Kamuda çalışan bürokratlara seslendim, bir sürü sonra belgeler yağdı. Bir video yayınladım ve AK Parti'nin gidişi gidiş değil dedim. AK Parti'nin akil insanlarını partiden dışladı. AK Parti'yi ailesine peşkeş çekti. Sonra devleti, kendi ailesinin isteklerine boyun eğecek durumu getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir şey yok.

Gelen yolsuzluk dosyalarını gündeme getirdim, isim vermedim. Vay efendim o dosyanın altında benim imzam yok diye feveran ettiler. Arkadaşımızın telefonla bağlanmasına izin vermediler.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı Nedir Ne Değildir programının moderatörü Mehmet Akif Ersoy, “yayına bağlanma” iddialarına program sırasında ve sonrasında yaptığı açıklamalarla yanıt vermişti. Ersoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istemesi halinde cevap hakkını canlı yayına bağlanarak kullanabileceğini duyurduğunu kaydetmişti.

3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır. İhaleyi beşli çeteden birisi kazanamaz ve ihale iptal edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale tekrar yapılır. 21B'ye göre adrese teslim ihale yapılır. Arada 6 milyar fark var. Ama önemli bir ayrıntı var.

Bunlar giderler beşli çete adına gider yurtdışından para isterler ve Hazine adına para istenir. Kağıda bakın borçlu olarak Hazine görünür. Erdoğan ilahe komisyonunda değil talimat veren makamdadır. Gerekli onayı resmi olarak veren Erdoğan'dır. Hazine'yi yükün altına sokuyorsun, beşli çeteye veriyorsun, hakkıyla kazananın da elinden alıyorsun.

"DOSYALARI ARKADAŞLAR AÇIKLAYACAK"

Ben yolsuzluk belgesini açıklamayacağım. Arkadaşlara söyledim onlar açıklayacak. Senin imzan olan bütün belgeleri arkadaşlarımız açıklayacak. Senin yolsuzluğunu bildikleri için sana dediler ki, 'Bak kızdırma bizi senin malvarlığını inceleriz' dedi. Gıkı çıktı mı çıkmadı, diyemez, söyleyemez. Bunlar açıklanacak genel kurula kadar taşıyacağız.

Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra gerçekten de mutfakta, sanayide yangın var. Doğalgaz kesintileri başladı. Bu kadar yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ağustos ayından beri kış geliyor doğalgaz kesilebilir diye iktidarı uyarıyorduk. En son geçen yıl 12 Ekim'de uyardım ve açıklamalarımın ardından doğalgaz azalmaya devam etti. EPİAŞ, internet sitesinden rakamları kaldırdı. Bu devlet yönetimine bakın, hangi akılla bunu yaparsınız. Böyle bir devlet yönetimini hiç görmedim. Sanayici, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şoktayız diyor.

Yönetme becerileri, yönetme akılları yok. 3 günlük elektrik kesintisinin OSB'lerde maliyetinin 5 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bunun açıklanması gerekir. Devleti yönetemiyorlar. Sanayide kullanılan doğalgaza bir yılda yüzde 435 zam yapıldı. Nereye kadar gidecek, nasıl olacak?

"ELEKTRİKTE SÖYLEDİĞİMİZE GELDİLER"

Elektrikte indirime gittiklerini açıklıyorlar. 4 Ocak'ta, 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik 230 kilovat dedik, söylediğimize geldiler. Biz biliyoruz. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Dolar 18'di, 13'e düştü ama hiçbir şeyin fiyatı düşmedi. MHP'ye oy veren kardeşlerimiz sizi kandırıyorlar. Sandıkta bunlara ders vermek de sizin göreviniz kardeşlerim.

Para ele geçmeden açlık sınırında kalan bir asgari ücret. 21. Yüzyılın Türkiye'sinde insanlar ekmek, yağ kuyruğuna giriyorsa bunun sorumlusu Erdoğan ve şürekasıdır. İran'dan gelen doğalgaz sadece bir gün kesildi. Dış politikada yalan söylenir mi, İran çıktı bunları yalanladı sustular. Neden yönetemiyorlar, çünkü yönetimde istikrar yok. Yönetemediğini görüyor faturayı bakanlara çıkarıyor.

Hazine bakanını alıyor. 3.5 yılda 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı, 4 tane Merkez Bankası Müdürü değişti. Merkez Bankasının bir tek işi kaldı para basmak; fiyat istikrarını sağlama falan yok. TÜİK'te 5 kişi görevden alındı. TÜİK Başkanı biz gittiğimizde kapıyı açmamıştı ama 'Kul hakkı yemem' dedi ve görevden alındı. Kul hakkı yiyen, kul hakkı yemeyene tahammül edemez. Ben rüşvet yiyorsam, sen de rüşvet yiyeceksin.

"EZBERLERİNİ BOZUYORUZ"

Bunlar önce dedi ki sistemi değiştirelim Ak Parti-MHP ömür boyu bu işi götürelim. Zaten bunlar 5 benzemez bir araya gelemez dediler. Fakat biz muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, şeffaf bir yönetim için bir araya geldik. Birinci ezberleri bozuldu.

Sonra bunlar bir araya geldiler ama bunlar kazanamazlar dediler. Yerel seçimlerde kazandığımızı gördüler. Evet onların bütün hayallerini yıktık ama gençlere hayal kurma olanağı sunacağız. O nedenle hazmedemiyorlar. Şimdi memleketi yönetemez diyorlar. Vallahi de billahi de bu memleketi sizin takımınızdan çok daha iyi çok daha güzel yöneteceğiz. Akılla, bilgiyle yöneteceğiz. Herkesi kucaklayacağız."