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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu akşam 20.00’de Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı

Sonuçta demokrasilerde ana muhalefet partileri ve genel başkanları önemli kişilerdir. Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp, teferruatlarını araştırsalardı. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyorum tabii ki. Cumhurbaşkanımız sadece yatırım programını onaylar. O programda binlerce proje vardır. Maalesef yine boşa düşmüştür sayın Kılıçdaroğlu, belki de kasıtlı verilmiştir bu belge.

İddia edilen şey; Bursa Hızlı Tren ihalesi. Böyle bir ihale var. Şu an Ankara-İstanbul arasında hızlı tren var. Bursalılar da hızlı treni çoktan hak ediyorlar. Onunla ilgili geçmişte yapılmış olan, iptal edilmiş olan ihaleler var. En kısa zamanda Bursalılar hızlı trene kavuşacak. 2018 yılında yapılmış olan ihale sadece Bursa Yenişehir Osmaneli arasında. Sadece 50 kilometrelik kısmı. Yenişehir Bursa arasındaki kısmında üst yapı işleri. 50 kilometresi hem altyapı hem üst yapı. Bunun yaklaşık maliyeti 3 milyar 200 milyon Euro civarındadır. İhalede tutarsız ve uygunsuz teklifler çıktı. Mahkeme süreçleri çıktı. İdare de bu işi iptal etti, iş kapandı.

Ondan sonra yeni bir ihale süreci başladı. 106 km.lik ihale 201 kilometreye çıktı. Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzadı iş. Bursa ile Bandırma arası bağlandı. Yenişehir Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı istasyon eklendi. 7 istasyon ve 201 kilometreye çıktı ihalenin boyutları. İlk ihale 56 kilometre, 50 kilometre altyapı ve üstyapı. Toplamda 106 kilometre. İkinci ihalemiz, şu andaki mevcut ihalemiz Bandırma-Osmaneli arasında altyapı ve üstyapı işleri. Toplamda 201 kilometrelik hatta çalışma yapılmaktadır. Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL'ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyorlar.

İlk ihalede altyapı işleri 50 kilometre iken 145 kilometreye çıkıyor. Sinyalizasyon işleri iki katına çıkmış. Güzergahta kazı 22 milyon metreküpe çıkmış. Tabii ki bu artacaktır. Böyle bir şeyi kamuoyuna anlatması o kadar vahim ve acındırıcı bir durum ki. 2018 birim fiyatları ile 2021 birim fiyatları aynı değil. Oradan da bir fark var. 3 milyar 191 milyar TL'lik iş kur farkıyla 5 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Konunun uzaması, Bandırma tarafının eklenmesi. Bursa-Yenişehir arası üstyapının eklenmesi artışı çıkarıyor ortaya. Ayrıca istasyonlar da üzerine eklenmiş. Yani iki kere iki dört eder. Belge zaten yok ki. Gösterdiği bir şey var. Cumhurbaşkanımızın onlarca imzaladığı karar var, onlardan birini gösteriyor.

Kamu ihale kanunu özellik isteyen aciliyet isteyen konularda 21B'ye göre karar verir süreci hazırlar. O maddeye göre bu iş yapılmıştır. Bu dış kredili bir iştir. Kendi dış finansmanını bulur Hazine ile görüşür, Hazine onayladıktan sonra bize gelir ve sözleşmeyi tamamlayıp işe başlanır. Bu konular kötü siyasete alet ediliyor. Bir yalanı ortaya atıyorlar, siz onlarca yalanlıyorsunuz ama görmüyorlar, duymuyorlar. Sonuçta bizim gündemimizde o kadar büyük işler var ki. Muhalefet demek vatana, millete yapılan hizmete düşmanlık değildir ki. Biz devlet yönetiyoruz. Sorumluluklarımız var. Adımlarımızı on kere düşünüp atıyoruz. Buradan geçen insanlar bizleri anacaklar. O yüzden ne varsa bize sorsunlar. Emek veren, ter döken arkadaşlarımız üzülüyor tabii ki.

Bu tür doğal afetler ilk defa yaşanmıyor. İstanbul Belediyesi'nde bir kültür vardı. Ben 25 yıl İBB'de çalıştım. Bu işlerden sorumlu bir kişi olarak konuşuyorum. Kurumun kültürünü çok iyi bilen bir kişi olarak konuşuyorum. Siz oradaki kurumsal yapıyı dağıtırsanız, liyakatsız insanları doldurursanız tabii ki başarısız olacaksınız. Tabii ki sıkıntı yaşanmıştır Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de sorumluluğu vardır. Asıl sorumlu olan AKOM'daki kişilerdir. Eskilere baksalar herşey çözülecek. Kasım ayında tatbikatlar, simülasyonlar yapılırdı. Araçların nereye müdahale edeceği bellidir. Ama siz liyakatsız kişileri getirirseniz böyle bocalarsınız. Yolda kalan İETT otobüsleri, kış lastiği olmayan araçların yolda kalması. Bir an önce bu kadar kar ve tipinin bastırması sıkıntılar yaşanacak ama bu işler çözülecekti. Vatandaş sıkıntı çekerken gözünüzün başka yerde olmaması lazım. İstanbul'un derdiyle dertlenmek lazımdır. İnşallah bir daha böyle süreç olmaz. Ne gerekiyorsa biz onlara da yardım ederiz. Biz onların açmadığı yollara bizim ekipleri gönderdik, yardım ettik. Biz kendi Karayolları uhdesindeki yolları açtıktan sonra oralara müdahale edildi.

TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz. Tabii orada yolda kalan vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşandı. Bizim için de arabasında mahsur kalan araçlar ve vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadılar. AFAD, Jandarma, Emniyet birlikte topladık. Koordinasyon problemi olmaması gerekir. Bir devlet kültürü ile bu işi yönetiyordunuz. Siz orada kışla mücadele ihalesi yapacaksınız. Önceden 10 bölgeye ayrılıyor, herkesin sorumlulukları yükleniyordu. Siz bir tek ihale yapıp bir kişiye veriyorsunuz. Tuz ihalesiyle ilgili konuşulanlar var. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Bu tür olumsuz hava koşulları her zaman olacaktır. Hazırlıklı olmak lazım, kısa zamanda işleri çözmek lazım.

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yanlış iş yapmışlardı, hem ücretleri vatandaşlara geri ödettirdik ve gerekli cezayı verdik. Atatürk Havalimanı'na inmememiz gerekiyordu risk alarak indik. Atatürk Havalimanı'nda olağanüstü durumlarda acil iniş için bir pist açık. İstanbul Havalimanı'nda 2 tane pistimiz var. Bahçelievler, Bakırköy, Florya, Sefaköy nüfusun en yoğun alanlar. Burada havalimanı vara günde bine yakın uçak iniyordu. Şehrin göbeği burası. Atatürk Havalimanı'na inmek için Marmara denizinde saatlerce döndüğümüz günleri unutmayın. Kapasitesini doldurmuş bir havalimanı. Vatandaşı bu egzoz emisyonundan kurtarmanız gerekiyor. Yılda 1 milyon ton egzoz salgılıyorlar. Bu şehrin göbeğinde burası. 305 milyon ağaca eşdeğer egzoz salınımı demektir bu yılda. Kapasite bitmişti. Yeni kapasite gerekiyordu. İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi olacak.

İstanbul Havalimanı'nı kötülemeye çalışıyorlar. Yıllardır hizmet edecek bir havalimanı. Şu ana kadar 115 milyon yolcu taşıdı. 800 bin uçak iniş yaptı bu havalimanına. Pazartesi günü onlardan bir tanesini yaşadık. Atina'da, New York'ta, Amsterdam'da yaşanmıştı. Bu her yerde yaşanıyor. Bundan sonra olmayacak diye bir şey yok.

İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık diyorum. Bunlar olacaktı ama bunları dert etmek lazımdı. Planlama eksiği, kurum kültürü var. Kış gelmeden önce tatbikatlardan bahsediyorum. Olası durumda nereye müdahale edileceği belliydi. Siz bunları dağıtırsanız eleştiri almakta çok haklısınız. Kuzey güney pisti aktif olsaydı yeni havalimanındaki uçuşa etkisi oluyordu. O yüzden orası kapandı. Burası Millet Bahçesi olacak. Yine kamunun ihtiyacına kurgulanacak. Buranın kıymeti yerinde. Doğu batı pisti özel uçuşlarda, kriz zamanlarında kullanılacak.

Yeni havalimanı 75 milyon metrekarelik bir alandır. Bu tabii ki olacaktı, olması da gerekiyordu. Eski havalimanı 11 milyon metrekareydi. Şimdi biz 5. ve sonra 6. piste geçeceğiz. Türkiye'de turizmin artmasıyla böyle bir havalimanı zaten olmazsa olmazdı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. 25 yıllık işletme boyunca 22 milyar Euro devlete kira getirecek çok kıymetli bir eser oldu. Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu uzun soluklu master planın ürünleri. Hepsi logo gibi. Tek tek yerlerine koyup resmin tamamına bakmak lazımdır. Havalimanı kapandıktan sonra bölgedeki trafik yüzde 30 azalmıştır. İstanbul Havalimanı gayet güzel bir şekilde işliyor. Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok.

24 yıldır İBB'de daire başkanlıkları, genel sekreter yardımcılıkları yaptım. İBB'nin yükümlülük ve sorumluluklarını çok iyi bilen birisi olarak konuşuyorum. Maalesef sınıfta kaldılar. Olumsuz hava koşulların şiddetine göre birtakım sıkıntılar tabii ki yaşayacaksınız. Ama oraya hazırlıklı olmak lazım. Pazar günü Bolu Dağı'ndaydım, Pazartesi gecesi İstanbul'daki sıkıntıyı görünce sayın Bakanımızla buraya gelip müdahale edip sıkıntıyı çözdük. Gözünüz başka yerde olduğunuzda bu sıkıntılar yaşanır. Bunları söylediğiniz zaman kızmaya hakkınız yok. Biz devlet olarak TEM otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'na müdahale ettik. 18 saati bulmayan bir süreçte normal akışı sağladık.

Oynamaya niyetin yok yerim dar diyorsun! İBB'de Ulaşım Daire Başkanlığı yaptım. Mevcut metro hatlarını yapmak için kapı kapı dolaşıyor onayını alıyorduk. Arkadaşlar bilmiyorsa ön, avam, kesin proje nedir anlatırız onlara. 12/03/2021 tarihinde gelmişler Bakanlıkta toplantı yapmışlar. Biz 'projedeki eksiklikleri tamamlamanız lazım ki, yatırım programına alalım' demişiz 31/03/2021 tarihinde. Kendi yazılarında 'ön projeler teslim edilmiştir' deniyor. Onay alınabilmesi için kesin proje olması lazım. Biz de kesin projeleri istemişiz. O süreçte gelip sunumlar yapılmış Bakanlıklara. Kesin projeler gelmediği için süreç o yüzden uzadı.

03/11/2021'de kendi yazıları var, bize birtakım belgeler sunmuşlar ama yine kesin belgeler yok. Hepsi kendi yazılarında var. Toplantılar devam ediyor. Yazı yazılmış, belgeler bekleniyor. Biz 'şunları toplayıp gelin' demişiz. Hem cevap, hem toplantı hem de toplantı tutanakları var. En son 03/11/2021'de talepte bulunmuşlar. Sonra evraklarını sanki teslim etmişler, bütün iş bitmiş sadece Sefaköy-Beylikdüzü metrosu kalmış gibi. Şimdi başlamışlar 4 istasyon yapacağız diye. Tahtakale'de, İspartakule'deki vatandaşımız ne yapacak? Bir algı yapıyorlar, ortada olmayan bir şey üzerinde fırtına koparıyorlar. Kirazlı metrosunda ne yaptınız onu söyleyin! Ortada hiçbir şey yok. Bostancı-Dudullu metro hattı kendilerinde. Yerinde yeller esiyor. Pendik-Tuzla metrosu ortada bir şey yok. Yenidoğan-Sancaktepe metrosunun üzerine harfiyat döküyorsunuz. Mağdur olma peşindeler. Görevlerini yapacaklar ondan sonra konuşmaya hakları olsun.

Yazılarla bildirildi, şifahen bildirildi. Toplantı devam ederken birileri çıkıp 'Bize izin vermiyorlar' deniliyor. Uygulama kesin proje olmadan ne yatırım programı teklif edilebilir ne de ihale yapılabilir. Zemin etüdleri, deprem raporları oluşturmadan olmaz. Biz Kadir Bey'ye hiçbir zaman projelerimiz Bakanlıkta takıldı demezdik. Kapı kapı dolaşır projemizin onayını alırdık. Maalesef proje firmasına işi ihale etmişler şimdi. Tabii ki proje firmasından biz de faydalanıyorduk ama bürokrat işini takip eder.

İstanbulluları engelleyen birisi olsaydık. Dün Cumhurbaşkanımız söylendi bütçeleri üç katına çıkarıldı. Kendi beceriksizliklerine yansınlar. İş öğrenmek istiyorlarsa öğretebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız İBB Başkanı oldu. Meclis'te azınlıktaydı. Belediye efsaneleri oradan çıktı. Ikarus otobüsleri vardı Macaristan malı. Bacasından simsiyah duman çıkardı. O otobüslerden çevre dostu, yeşil otobüslere nasıl dönüşümler yapıldı? Bunları unutmadık. Şu anda İBB'nin vatandaşa hizmetiyle gündeme geldiğini duydunuz mu? Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını niye yaptık? 100 kimoletre metro İBB'nin sorumluluk alanında var şu anda. Bir an önce onları bitirsinler ve biz de onları alkışlayalım. 2023 yılına kadar 7 proje ve 103 kilometrelik metroyu bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız.

U harfini hizmette yarışalım diye koyduk. Emek hırsızlığı yapmasınlar diye koyduk. Sen de hızlandır biz de seni alkışlayalım. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Onun yaşamını, konforunu arttırmak için buradayız. İş ters dönseydi CHP hükümette olsaydı, AK Parti belediyede olsaydı bunları engellerlerdi. Şimdi tam tersi oldu, hızlandırıldı bu projeler.

Biz Bakanlık olarak 1 trilyon 200 milyar TL yatırım yaptık. Yüzde 20'sini yap işlet devlet projeleri olarak yaptık. AK Parti iktidara geldiğinde önemli altyapı açığı vardı, kısa zamanda kapatmamız gerekiyordu. Onun için yap işlet devlet projeleri, farklı finans yöntemleri kullanarak adetlerimizi arttırdık. Fizibilitesi uygun olan projeler bizim Bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarımız tarafından maliyetleri çıkarılır. Bu maliyetin belli sürede geri dönüşümü için finansal modeldir yap işlet devlet projeleri. Kuzey Marmara Otoyolu devletten kuruş çıkmadan yatırımcı projeyi alıyor. Tamamı açık ihalelerdir. İdaremiz de kamu açısından en uygunu hangisi ise o teklifi onaylar ve sözleşnme yapılır. 8 milyar dolarlık bütçeyi bulur ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapar. Devletten kuruş çıkmaz.



8 milyar dolarlık projenin geri ödenmesi lazım. için çok kısa sürede biten projelerdir. Bolu Dağı Tüneli proje yap işlet devret olsaydı çok kısa zamanda bitirip vatandaşımızın hayatı kolaylaşacaktı. Türkiye genelinde 38 projede 37,5 milyar dolarlık yap işlet devlet projesi yaptık. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan. Bunları havayolu, denizyolu, karayolu olarak torbaya koyarsanız 2024 yılında bütün projeler kendi kendini dengeliyor. Araç sayılarını tutturamadığımız zamanladda devlet olarak finanse ediyoruz. Antalya Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. İşletme ihalesi sonucunda 765 milyon Euro'yu yükleniciye yaptırıyorum. İşletme boyunca 7.2 milyar Euroluk kira alacağım. Yüzde 25'ini de peşin olarak alacağım önümüzdeki 2 ay içerisinde.

Bu projeleri devlet bütçesinden yapmaya kalksaydınız ne kadar vakitte bu bütçeyi harcayacaktınız. İstanbul-İzmir yolunun yapılması ile eski yolun kıymeti de arttı. Önümüzdeki yıl inşallah Çanakkale Köprüsü'nü açacağız. 2,5 milyar Euro. Geri dönüşü için finans maliyeti var sonuçta. Yandaşlar diyorlar. Burada Koreliler var. Bir tane CHP'li. Bakanlığımıza iş yapan binin üzerinde müteahhit var. Bunların içinde şu anda CHP'li milletvekili eski CHP'li milletvekilleri vardır. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Bu kadar iş bu kadar kısa sürede, devlet aklı farklı yöntemler kullanarak ülkemizin altyapı ihtiyacını karşılıyorsunuz. Bu projeler yıllarca hizmet edecek. Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısı bunlar. Hedefimiz dünyada ilk 10 ekonomiye girmek için bu altyapılar gerekliydi. Önümüzdeki günlerde yine yap işlet devret projeleri çıkacak. Fizibiliteleri uygun olarak yapılacak.

Ankara-İzmir hızlı tren devam ediyor. 2025 yılında hizmete girecek. 3,5 saate çıkacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı'yı Kapıkule'ye bağlıyoruz. Ankara-Sivas hızlı trenini yılsonu bitirmek için hummalı çalışma var. Ankara-Kayseri hızlı trenin ihalesini yaptık, finans görüşmeleri başladık. Bunlar kıymetli projeler. Türk vatandaşı bunları fazlasıyla hak ediyor. Bizim gurbeçtiler bunun farkını çok iyi anlıyor. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Gençlerimiz inovasyon ve teknolojiyle yarışacak.

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