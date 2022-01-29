Habertürk TV'nin ekran yüzlerinden ve Nedir Ne Değildir programının moderatörü Mehmet Akif Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı yayına ilişkin sosyal medya hesabında bir video yayınladı.
Ersoy, Bakan Karaismailoğlu'nu davet ederken kamuoyunun merak ettiği soruları soracağını kendisine ilettiğini, yayın sırasında da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap hakkını kullanmak istemesi durumunda yayına bağlayabileceklerini ve buna Bakan Karaismailoğlu'nun da onay verdiğini söyledi.
Ersoy, cevap hakkı ile ilgili açıklamayı canlı yayında da yapmıştı.
"BAŞARIR'IN İSMİ GEÇMEDİ"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabında cevap hakkının kullandırılmadığına yönelik iddiasına yanıt veren Ersoy, "Program sırasında Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Altaylı'nın yayına katıldığında Sayın Bakan telefona bağlanmıştı. Sayın Bakan da iddialara yanıt verdiği ve ismini zikrettiği için Sayın Kılıçdaroğlu dilerse yayına bağlanabileceğini birkaç defa tekrar ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle talebi yok. Buraya kadar sorun yok. Ali Mahir Başarır bir tweet attı ve dedi ki 'Ben yanıt vereceğim'. Onun ismi geçmedi, konu olmadı. Ali Mahir Başarır'a nasıl cevap hakkı doğdu anlamaya çalıştım" dedi.
BELGEYİ BAŞARIR MI TOPLADI?
Başarır'ın ortak tanıdıkları üzerinden kendisine mesaj ilettiğini kaydeden Ersoy, söz konusu mesajında Başarır'ın belgeyi toplayan kişinin kendisi olduğunu söylediğini aktardı. Ersoy, şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu'na en iyi ihtimalle eksik bilgi verildi. Belki Sayın Kılıçdaroğlu o videosunda aynı ihalenin başka şekilde büyütülerek tekrar yapıldığını söylese başka bir yerden tartışıyor olabilirdik. İhalenin aynı ihale olmadığı ortaya çıkınca CHP içinde bu tartışıldı anladığım kadarıyla. Bu gerginliğin bir tarafında biz yokuz. Sayın Bakan'a soruyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap hakkı veriyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Ali Mahir Başarır mı yanılttı sorusu aklıma geldi. Belki kendisiyle yayın yapar konuşuruz ama CHP Genel Başkanı bu konuda kendisine verilen yanlış bilgi varsa, parti içinde kim sebep olduysa hesabını sorar diye düşünüyorum."
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