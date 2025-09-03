CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi

GÜRSEL TEKİN NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ihraç edildiğini açıkladığı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter, büyük binadır. Elbet binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. İhraçla ilgili bir tebligat ulaşmadı" dedi.