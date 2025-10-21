CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, Başarır’ın ifadelerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, “Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler çirkin ve yakışıksız olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.” dedi.

REKLAM advertisement1

Hiç kimsenin nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremeyeceğini vurgulayan Tunç, “Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.



Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 20, 2025

BAKAN TUNÇ: AĞIZA ALINMAYACAK KELİMELERLE HAKARET EDİYORLAR

Bakan Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa İl Kongresi'nde sarf ettiği sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün de görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin seçtiği ve defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve 2 defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep 'eser siyaseti' dedi, 'hizmet siyaseti' dedi. Milletimiz hep milli iradenin hakim olmasını istedi. Milletimiz vesayetçi, darbeci anlayışa hiçbir zaman geçit vermedi ve bundan sonra da vermeyecek. Milli iradenin daha da güçlenerek Türkiye'nin hem eser siyaseti yolunda hem de yüksek standartlı bir demokrasi yolunda, hukuk devletinin tahkimi yolunda emin adımlarla milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah."

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılının Terörsüz Türkiye ile inşa edileceğini, 41 yıldan bu yana mücadele edilen terör belasından ülkenin kurtulacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyonda büyük mutabakat olduğuna işaret eden Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Orada alınacak kararlar önemli. Bu kararlar sayesinde özellikle Terörsüz Türkiye süreci inşallah kalıcı hale gelsin istiyoruz ve bu süreci sabote etmek isteyenlere de fırsat vermememiz gerekir diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü konumuyla inşallah terörsüz bir Türkiye'yle, dünyaya bu yüzyılda Türkiye damgasını vuracak. Çocuklarımıza, geleceğimize, gençlerimize inşallah huzurlu bir geleceği armağan etmek istiyoruz. Ve çok önemli bir aşamayı inşallah başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.