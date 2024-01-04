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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'den Can Atalay çağrısı

        Son dakika haberi CHP'den Can Atalay çağrısı

        CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:24
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        CHP'den Can Atalay çağrısı
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        CHP, Yargıtay’ın AYM hükmüne rağmen Can Atalay hakkında verdiği karar gerekçesiyle TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

        CHP'DEN MİTİNGE DAVET

        Özgür Özel "14 Ocak Pazar günü 'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' dediğimiz büyük miting için saat 13.00'de tüm vatandaşlarımızı, siyasi partileri, STK'ları, geleceğe sahip çıkmak isteyen herkesi Tandoğan´a davet ediyorum." dedi.

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