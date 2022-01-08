Karı koca küfür etti! Cerraha yumruk!

Balıkesir'de, Edremit Devlet Hastanesi´nde dün, çocuğuna tırnak batması şikayetiyle randevu almak isteyen M.Ö., ayın 18´ine verilen randevu tarihini beğenmeyip iddiaya göre Op. Dr. Hüseyin Kara'ya hakaret etti.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre hastaneden ayrılan M.Ö., bir süre sonra eşi A.Ö. ile birlikte geri döndü. A.Ö., Op. Dr. Hüseyin Kara´nın odasının kapısını tekmeledi.

Saldırıya uğrayan Op. Dr. Hüseyin Kara.

Op. Dr. Hüseyin Kara, A.Ö.´ye durumu anlatmaya çalıştı. Bu sırada A.Ö., `Karınız´ sözüne kızdığı Op. Dr. Hüseyin Kara'yı "Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek tehdit edip, yüzüne yumruk attı.

A.Ö. ve M.Ö., Op. Dr. Hüseyin Kara´nın şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.