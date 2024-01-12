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        İhmaller zinciri! Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı

        Kahramanmaraş'ta bir cenaze törenindeki 6 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü ve şirket ortaklarına 262'şer yıla kadar hapis istendi. Olayla ilgili hazırlanan rapor da ihmaller zincirini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:20
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        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta cenaze namazı kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldığı, 6 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan şoförü Cengiz Aksu (46) ile şirket ortakları İbrahim Akçadağ (64) ve tutuksuz Kemal G. (63) hakkında 157 yıldan 262'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        DHA'nın haberine göre kaza, 9 Eylül 2023 tarihinde Andırın'a bağlı Darıovası Mahallesi'ndeki Kavlaklı Mezarlığı'nda meydana geldi. Cengiz Aksu´nun kontrolünü yitirdiği kamyon, 3 araca çarptı.

        KALABALIĞIN ARASINA DALDI

        Kamyon, araçları önüne katıp kalp krizinden ölen Davut Avan'ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada; Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (69), Tahir Temiz (74) ve Erdoğan Güzeloğlu (37) öldü, 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü Cengiz Aksu tutuklandı.

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        Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, kamyonun 1 hafta önce yapılan muayenesinde arka servis freni aynı aks üzerindeki tekerler için fren değerleri farkının yüzde 30'dan daha büyük olduğu, bu nedenle ağır kusur verilip muayenesinin onaylanmadığı tespit edildi.

        Bunun üzerine şirketin ortakları İbrahim Akçadağ ile Kemal G. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Akçadağ tutuklanırken, Kemal G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        "FRENE DEFALARCA BASTIM ANCAK TUTUMADI"

        Tutuklanan sürücü Cengiz Aksu, savcılık sorgusunda kazadan 4 gün önce 5 Eylül'de işe başladığını, 2 Eylül'de yapılan aracın ağır kusurlu olarak muayeneden geçmediğinden haberinin olmadığını söyledi.

        Aracın frenleri ile alakalı herhangi bir sorun olup olmadığını, bakımlarının yapılıp yapılmadığını bilmediğini belirten Aksu, "Olay sırasında kamyonu durdurmak için elimden geleni yaptım. Frene defalarca bastım ancak yükten mi yoksa yoldaki çakıl taşlarından dolayı mı olduğunu bilmiyorum ama fren tutmadı. Kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım, kornaya defalarca bastım, durmak için yolun etrafındaki araçlara çarptım ancak kamyonu durduramadım. Oradaki topluluk ana yolun üzerinde bekliyordu. Ana yolun üzerinde beklemeselerdi böyle bir sonuç ortaya çıkmayacaktı. Kaza esnasında oğlum da yanımdaydı ve insanlara vurmamak için kendimin ve oğlumun canını riske atarak kazanın gerçekleşmesini engellemeye çalıştım ancak engel olamadım. Araç hareket halindeyken kimseye vurmadım ancak kamyon devrilince topluluğun üzerine doğru ilerledi ve şahıslar damperin altında kaldı. Olay yerinde cenaze merasimine gelen şahısların araçları trafik kurallarına aykırı şekilde yol üzerine park edildiği için aracın kontrolünü sağlamakta zorlandım" diye konuştu.

        "TÜM BAKIM VE ONARIMLARI YAPILDI"

        İbrahim Akçadağ ise savunmasında şirket yetkilisi olarak araçların bakım ve onarım işlerini kendisinin takip ettiğini belirterek, "Olaya karışan araç garanti kapsamında olduğu için 2 Eylül 2023 tarihinde yapılan muayene sonucu muayeneden geçmemesi üzerine aracı bakımı yapılmak üzere servise gönderdim. Bu serviste olay gününden önce tüm bakım onarımları yapıldı. Fren mekanizmasında en ufak bir sıkıntı yoktu. Fren mekanizmasında herhangi bir sıkıntı olsa bu kamyon Başkonuş rampasından inemez. Aracın muayeneden kalma sebebi, tekerlerin arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır, bir teker farklı takılmıştı ancak kazadan önce düzgün tekerler kamyona takıldı ve şu anda da aracın üzerindedir" dedi. Kemal G. ise kamyonun tüm bakım ve onarımlarının yapıldığını söyledi.

        ARACI KULLANMAYA YETKİSİ YOK

        Soruşturma devam ederken 3 kişilik bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, kamyon şoförü Cengiz Aksu ile şirket ortakları İbrahim Akçadağ ve Kemal G.'nin ağır kusurlu olduğu belirtilerek, aracın geçerli muayenesinin bulunmadığı, Hatay ili taahhütnameli olduğu ve Hatay sınırları dışında çalışmaması gerektiği, sürücü Cengiz Aksu'nun sürücü belgesinin geçerlilik süresinin 27 Mart 2022 tarihinde dolduğu ve soruşturmaya konu kamyonu ise kullanmaya yetkisinin olmadığı, kamyonun sağ ve sol tekerler arasında yüzde 30'dan fazla sapma olduğu, aracın ağır kusurlu olduğu, muayeneden geçemediğinin tespit edildiği, işveren tarafından tamir yapıldığına ilişkin sunulan faturanın geçerli olmadığı, TÜVTÜRK tarafından muayene yapılmadığı sürece tamirin düzgün yapıldığının kabul edilemeyeceği ve ağır kusur kabul edileceği belirtildi.

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