Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Celal Adan: Daima Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız | Son dakika haberleri

        Celal Adan: Daima Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız

        TBMM Başkan Vekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Meclis'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta ameliyat olan MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında, "Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu: milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkan Vekili ve MHP Genel Başkanı Yardımcısı Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız" dedi.

        TBMM Genel Kurulu Celal Adan başkanlığında toplandı. Geçtiğimiz hafta kalp operasyonu geçiren MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Adan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Milletler, büyük evlatlarıyla soluk alır' demiştir. Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için nefes alan, can suyu olan, umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'dir.

        REKLAM

        Liderimizin varlığı ve vizyonu sadece ülkücü harekette değil, Türkiye'nin dününde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir.

        Türkiye Yüzyılı'nın ufuk çizgisi liderimiz tarafından işaret edilmektedir. Siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikâyesidir. Dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakârlığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu, politikanın çıkar dehlizlerine mahküm edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir.

        Gazi Alparslanlardan Gazi Mustafa Kemallere uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur. Liderimizin hayat macerası Çukurova'nın bereketli topraklarından başlayıp Ankara2ta taşınan, memleket sathına yayılıp etkisi Türkistan coğrafyasına uzanan Türkmen şahlanışıdır. Asya'nın bozkırlarından Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısı, Yesevi'den Hacı Bektaşlara ulaşa bilgelik zincirinin muhafızıdır. Onun ismi, Suriye'deki yetim Türkmen çocuktan, yıllar sonra Karabağ'a kavuşan beli bükük ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılmayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır.

        Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas halidir. Gelecek vizyonu: milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Habertürk Anasayfa