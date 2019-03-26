Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Golan Tepeleri'ne ilişkin "ABD Başkanı'nın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile tepki gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail'in korkusundan sesini çıkaramıyor." dedi.

Çavuşoğlu dün Trump'ın imzasının ardından da, "Bu topraklar Suriye topraklarıdır. Bunu büyük bir marifetmiş gibi şova dönüştürdü, yanı başında da Netanyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün Suriye rejimi ile ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti ilkeli tutum sergilemiştir." dedi.

'NETANYAHU'YA SEÇİM HEDİYESİ'

Mevlüt Çavuşoğlu, atılan imzanın İsrail'in işgalini meşrulaştırmayacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Buralar Suriye ve Suriye halkının topraklarıdır. İmza, İsrail işgalini meşrulaştırmaz. Trump'ın bu imzası, şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan, hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu hediyenin faydası olmaz. Kendi halkını bile bölen, bugün de Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız faydası yok, bu yüzden ABD'nin bu çabaları beyhudedir. ABD'nin hukuk tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır, sürekli İsrail zulmüne verdikleri destek ve şimdi Golan Tepeleri'ni işgaline meşruiyet çabaları. Türkiye sonuna kadar bu konuda gereğini yapacaktır. Tek taraflı adımları biz desteklemiyor, kabul etmiyoruz. Her platformda ne gerekiyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.