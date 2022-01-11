Cari denge 3 ay sonra açık verdi

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TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı kasım ayında 2.68 milyar dolar ile 3 ay sonra açık verdi. Ekim ayında cari denge 3.16 milyar dolar fazla vermişti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 14.25 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1.91 milyar dolara yükselirken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 385 milyon dolar azalarak 3.47 milyar dolar gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Kasım ayında 1.14 milyar dolar fazla vermişken, bu ay 2.40 milyar dolar fazla verildi.