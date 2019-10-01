01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika... İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamada, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi’nde bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; İç Hastalıkları Poliklinikleri binası, Cerrahi Tıp Bilimleri binası, Dekanlık binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasında deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanmadığı belirtilirken, Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi binasının durumuna; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri ardından karar verileceği ifade edildi.
Açıklamada, Çapa Yerleşkesi'nde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi binasında ise hasar tespit edildiği belirtilerek, "7 adet binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde; binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir" denildi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarında yapılan incelemede ise Çocuk Acil binasının az hasarlı olduğunun tespit edildiği, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları, Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir" ifadelerine yer verildi.
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