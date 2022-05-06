Asiye'nin katilinden akılalmaz ifade!

İstanbul'da önceki gün Esenler Turgut Reis Mahallesi Dereboyu caddesinde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Asiyenur Atalay’ın cinayet soruşturması tamamlandı.
Olaydan kısa bir süre sonra Arnavütköy’de yakalanan katil zanlısı Ümit Karakoyun'un, Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alındı.
İFADESİ YALAN ÇIKTI
Katil zanlısı Ümit Karakoyun, poliste verdiği ifadede, olayın kıskançlık yüzünden geliştiğini ileri sürdü. İddiaya göre, zanlı olay gecesi genç kıza mesaj attığını söyledi. Ancak yapılan incelemede, Asiyenur Atalay’ın katil zanlısının cep telefonunda engellediği tespit edildi.
SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALMIŞ
Çelişkili ifadeler veren katil zanlısı, genç kızın gelişini gördükten sonra yanına gittiğini, çevrede polis olduğu için yanındaki silahı Asiyenur’un çantasına koymak istediğini ileri sürdü. Asiyenur’un silahı almak istememesi üzerine çıkan boğuşmada silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Ancak polisin elde ettiği görüntülerde, zanlının yalan ifade verdiği ortaya çıktı.
2 YIL ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR
Olayla ilgili yapılan çalışmada, Asiyenur Atalay ve ailesinin 2 yıl önce Ümit Karakoyun’dan şikayetçi oldukları tespit edildi. Ailenin tehdit edildikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundukları belirlendi.
5 AY ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ
Uyuşturucu ticareti yapmaktan 2 yıl cezaevinde yatan katil zanlısı Ümit Karakoyun'un 5 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve satmak, yaralama gibi suçlardan 16 ayrı kaydı olan zanlı, emniyette işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEDİĞİNİ ORTAYA KOYDU
Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin bu kez Asiyenur Atalay'ı başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.
AMCASI DA İŞTEN KOVMUŞ
Ümit Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.
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