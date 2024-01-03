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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale'de yaşanan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 03.01.2024 - 07:41
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        Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

        Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

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