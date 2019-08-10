10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın'ın Germencik ilçesinde, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi DSİ Sulama kanalında, su tesisatçısı Salih Arıkan (27),yanında çalıştığı Zafer Bartın (40) ile birlikte alkol alırken, alkol şişesini kanala atmak istedi.
BİR ANDA SUDA KAYBOLDU
Bu sırada ayağı kayan Salih Arıkan, kanala düştü. Arıkan´ın suda sürüklendiği gören Zafer Bartın da onu kurtarmak için peşinden kanala atladı. Ancak Arıkan ve Bartın, suda kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre bu sırada olay yerinde olan Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü. Yapılan aramalarda, Salih Arıkan'ın cansız bedeni bulundu. Devam eden arama çalışmaları sonucu, Bartın'ın cenazesi de olay yerine 2 kilometre uzakta bulundu.
"FİDAN GİBİ OĞLUM SUDAN ÇIKMADI"
AA'daki habere göre Müşerref Arıkan yaptığı açıklamada, oğlu Salih Arıkan'ın babası hayatta olmadığı için üzgün olduğunu söyledi. Arıkan, şunları anlattı: "Bayram geliyor, babam yok' diye üzülüyormuş. Patronu da beni aradı. Yanıma getirmesini söyledim, buraya geldiler. Arabadan inmesini istedim. O da inmeyeceğini ve benim binmemi istedi. Sonra ben arabaya bindim. Kanalın oraya kadar geldik. Arabadan indim, bana sarıldı. 'Anne bayram geliyor.' dedi. Ben de 'Gelsin oğlum, kimsemiz yok.' dedim. Elindeki şişeyi suya atmak isterken ayağı kaydı, terlik vardı, suyun içine düştü. Arkasından suya giren patronu da onu kurtarmak istedi. Fidan gibi oğlum sudan çıkmadı."
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