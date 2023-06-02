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Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

Kırklareli'nde korkunç bir cinayet ortaya çıktı. Kentte çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 02.06.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Kırklareli'nde çalılıklar içerisinde parçalanmış ceset bulundu!
AA

Kırklareli'nde tam bir vahşet yaşandı. Kentte çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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