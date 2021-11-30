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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü - Ekonomi Haberleri

Büyüme rakamları açıklandı

TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Beklenti yüzde 7.8'di. Bu dönemde hizmetler yüzde 20.7, sanayi sektörü yüzde 10 büyürken inşaat ve tarım sektörleri ise sırasıyla yüzde 6.7 ve yüzde 5.9 küçüldü. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti

30.11.2021 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü - Ekonomi Haberleri
Büyüme rakamları açıklandı
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HABERTURK.COM

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) yüzde 7.4 büyüdü. Beklenti yüzde 7.8'di.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,6 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,4 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 artarken ithalatı yüzde 8,3 azaldı.

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,3, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,1 iken bu oran 2021 yılında yüzde 29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,4'ten yüzde 54,6'ya yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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  • proedit 2021-11-30 10:20:39 Kur artarken TL'de büyümek başarı mıdır? Döviz cinsinden ne oluyor? Söyleyeyim 2013'den itibaren sürekli küçülüyoruz.
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