Büyükşen cinayetindeki teşhis fotoğrafı ortaya çıktı!
Konya'da 4,5 yıl önce Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çifti evlerine giren kar maskeli bir kişi tarafından tüfekle ateş edilerek öldürüldü. 2 yıl sonra kurulan özel ekip tarafından bakılan cinayet dosyasında önemli gelişmeler yaşandı. İddiaya göre cinayet, girilen yanlış ev nedeniyle işlenmişti. Görülen davada karar bu yönde çıktı. Olayın önemli tanığı o gün sağ kurtulan Büyükşen ailesinin kızı Büşra Büyükşen’di. Tetikçi olduğu iddia edilen Ertuğrul Çelik’i 7 kişinin arasında canlı teşhis etti. Habertürk, o teşhisin fotoğrafına ulaştı
Türkiye’yi sarsan olay Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre saat 22.00 sıralarında, kar maskeli bir kişi kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürdü. Evde bulunan Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen ise kaçmayı başararak kurtuldu. Yıllarca konuşulan bu cinayette karar çıktı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında olayın tetikçisi olduğu öne sürülen Ertuğrul Çelik ve azmettirici olduğu iddia edilen Esra Taş ile Abdullah Başdemir 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya O. ise delil yetersizliğinden beraat etti.
KİLİT İSİM BÜŞRA BÜYÜKŞEN
Davanın kilit isimlerinden biri öldürülen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen’di. Büşra Büyükşen, olay akşamı anne ve babasıyla birlikte evdeydi. Katil zanlısıyla göz göze gelen Büşra Büyükşen, yapılan canlı teşhiste 7 kişinin arasında Ertuğrul Çelik’i teşhis etmişti. Merak edilen o teşhis fotoğrafı ve ayrıntılarına Habertürk ulaştı.
İŞTE O FOTOĞRAF VE AYRINTILARI
Canlı teşhis 19 Nisan 2022’de yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli Ertuğrul Çelik, 7 kişinin arasına konulup teşhis odasına sıralandı. Numaralandırılmış 7 kişinin kar maskeli teşhis odasındaki görüntülerinden fotoğrafları da çekildi. Yetkililer teşhis için giren Büşra Büyükşen’e ‘Öldürme eylemini gerçekleştiren şahsın kendisine gösterilen şahıslar arasında olmayabileceği’ hatırlatıldı.
"KOLLARI SIVANSIN"
Canlı teşhis odasında 7 maskeli kişiyi karşısında bulan Büşra Büyükşen’in yetkililerden bir talebi oldu. Tutanağa geçen talep, “Olay sırasında failin kısa kollu ve kollarındaki kıl oranının az olduğunu, teşhis sırasında bu hususları da göz bulundurabilmek amacıyla şüphelilerin kollarını kıvrılmalarının talep edilmesi üzerine teşhise katılan şüphelilerin ve diğer şahısların kollarının kıvrılmaları sağlanmıştır” şeklinde anlatıldı.
ERTUĞRUL ÇELİK’İ TEŞHİS ETTİ
Yapılan teşhiste Büşra Büyükşen 3 numarayı taşıyan şüpheli Ertuğrul Çelik’i teşhis etti. Tutulan teşhis tutanağında ise şöyle denildi: “Bana göstermiş olduğunuz şahıslarda ismini burada Ertuğrul Çelik olarak öğrendiğim 3 numaralı şahıs boyu, kilosu, fiziki yapısı kollarındaki kıl oranı göz yapısı, göz rengi, göz kapakları ve göz altındaki torbaları itibarıyla 3 Eylül 2018 günü evimize girerek babama ateş eden ve arka odada göz göze geldikten sonra elindeki tüfeğin dipçiğiyle kafama vurarak beni yaralayan şahıstır. Bu şahsı kesin olarak teşhis ediyorum.”
Daha sonra yapılan ikinci teşhiste Büşra Büyükşen bu kez 7 numarayı taşıyan Ertuğrul Çelik’i yeniden teşhis etti.
DOSYAYA GİREN ÖNEMLİ TUTANAK OLDU
Büşra Büyükşen’in bu canlı teşhis tutanağı dosyaya girdi. Yapılan canlı teşhis fotoğraf karesi de tutulan tutanakla davanın önemli delilleri arasında dosyaya konuldu.
NE OLMUŞTU?
Necla ve Metin Büyükşen çifti 3 Eylül 2018 yılında eve giren maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olay anında evde bulunan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, kaçmaya çalışırken, tetikçi tarafından tüfekle kafasına vuruldu. Bayılma numarası yapan Büşra Büyükşen, daha sonra arka odadan pencereden atlayıp kaçtı. Yolda karşılaştığı Osman Topbaş tarafından önce Jandarma karakoluna götürüldü. Sonra da akrabalarına götürüldü. Olaydan sonra yapılan soruşturmada jandarma, iki iddiayla karşılaşmıştı. İlki yanlış ev, ikinci iddia ise aile içinde yaşanan ‘Mehir’ davasıydı. Jandarma Büyükşen ailesinin kendi aralarında sorun yaşadığı ‘Mehir’ olayı ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan tüm çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı.
ÖZEL EKİP OLAYI ÇÖZDU
Olaydan 2 yıl sonra cinayet dosyası için JASAT ekipleri görevlendirildi. Cumhuriyet savcılığı, JASAT ve Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalarda, ilk çalışmalarda eksiklikler yapıldığını fark etti. Olayda Büyükşen ailesinin fertlerine yönelik usule uygun el svapları alınmadığı ortaya çıktı. Çalışmalarda ‘Yanlış ev’ iddiasını araştıran ekipler önemli detaylara ulaştı.
Aylarca yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, cinayetin yanlış ev tarifi yüzünden işlendiği iddiaları ortaya çıktı. Elde edilen verilerin ardından jandarma ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik’i, olayın azmettiricileri olarak Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir’i gözaltına aldı. Teşhis ve incelemelerin ardından 3 şüpheli tutuklandı. Konya 5. Ağır Ceza’da yapılan yargılamada şüpheliler hakkında 2’şer kez müebbet hapis cezası verildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika: Büyükşen cinayetindeki teşhis fotoğrafı ortaya çıktı!/son-dakika-buyuksen-cinayetindeki-teshis-fotografi-ortaya-cikti-3592499
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.