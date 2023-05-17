Büyükşen cinayetindeki teşhis fotoğrafı ortaya çıktı!

Türkiye’yi sarsan olay Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre saat 22.00 sıralarında, kar maskeli bir kişi kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürdü. Evde bulunan Büyükşen çiftinin kızı Büşra Büyükşen ise kaçmayı başararak kurtuldu. Yıllarca konuşulan bu cinayette karar çıktı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında olayın tetikçisi olduğu öne sürülen Ertuğrul Çelik ve azmettirici olduğu iddia edilen Esra Taş ile Abdullah Başdemir 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya O. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

KİLİT İSİM BÜŞRA BÜYÜKŞEN Davanın kilit isimlerinden biri öldürülen Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen’di. Büşra Büyükşen, olay akşamı anne ve babasıyla birlikte evdeydi. Katil zanlısıyla göz göze gelen Büşra Büyükşen, yapılan canlı teşhiste 7 kişinin arasında Ertuğrul Çelik’i teşhis etmişti. Merak edilen o teşhis fotoğrafı ve ayrıntılarına Habertürk ulaştı. İŞTE O FOTOĞRAF VE AYRINTILARI Canlı teşhis 19 Nisan 2022’de yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli Ertuğrul Çelik, 7 kişinin arasına konulup teşhis odasına sıralandı. Numaralandırılmış 7 kişinin kar maskeli teşhis odasındaki görüntülerinden fotoğrafları da çekildi. Yetkililer teşhis için giren Büşra Büyükşen’e ‘Öldürme eylemini gerçekleştiren şahsın kendisine gösterilen şahıslar arasında olmayabileceği’ hatırlatıldı. "KOLLARI SIVANSIN" Canlı teşhis odasında 7 maskeli kişiyi karşısında bulan Büşra Büyükşen’in yetkililerden bir talebi oldu. Tutanağa geçen talep, “Olay sırasında failin kısa kollu ve kollarındaki kıl oranının az olduğunu, teşhis sırasında bu hususları da göz bulundurabilmek amacıyla şüphelilerin kollarını kıvrılmalarının talep edilmesi üzerine teşhise katılan şüphelilerin ve diğer şahısların kollarının kıvrılmaları sağlanmıştır” şeklinde anlatıldı.

Katil zanlısı Ertuğrul Çelik ERTUĞRUL ÇELİK’İ TEŞHİS ETTİ Yapılan teşhiste Büşra Büyükşen 3 numarayı taşıyan şüpheli Ertuğrul Çelik’i teşhis etti. Tutulan teşhis tutanağında ise şöyle denildi: “Bana göstermiş olduğunuz şahıslarda ismini burada Ertuğrul Çelik olarak öğrendiğim 3 numaralı şahıs boyu, kilosu, fiziki yapısı kollarındaki kıl oranı göz yapısı, göz rengi, göz kapakları ve göz altındaki torbaları itibarıyla 3 Eylül 2018 günü evimize girerek babama ateş eden ve arka odada göz göze geldikten sonra elindeki tüfeğin dipçiğiyle kafama vurarak beni yaralayan şahıstır. Bu şahsı kesin olarak teşhis ediyorum.” Daha sonra yapılan ikinci teşhiste Büşra Büyükşen bu kez 7 numarayı taşıyan Ertuğrul Çelik’i yeniden teşhis etti. DOSYAYA GİREN ÖNEMLİ TUTANAK OLDU Büşra Büyükşen’in bu canlı teşhis tutanağı dosyaya girdi. Yapılan canlı teşhis fotoğraf karesi de tutulan tutanakla davanın önemli delilleri arasında dosyaya konuldu. NE OLMUŞTU? Necla ve Metin Büyükşen çifti 3 Eylül 2018 yılında eve giren maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olay anında evde bulunan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, kaçmaya çalışırken, tetikçi tarafından tüfekle kafasına vuruldu. Bayılma numarası yapan Büşra Büyükşen, daha sonra arka odadan pencereden atlayıp kaçtı. Yolda karşılaştığı Osman Topbaş tarafından önce Jandarma karakoluna götürüldü. Sonra da akrabalarına götürüldü. Olaydan sonra yapılan soruşturmada jandarma, iki iddiayla karşılaşmıştı. İlki yanlış ev, ikinci iddia ise aile içinde yaşanan ‘Mehir’ davasıydı. Jandarma Büyükşen ailesinin kendi aralarında sorun yaşadığı ‘Mehir’ olayı ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan tüm çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı.

ÖZEL EKİP OLAYI ÇÖZDU Olaydan 2 yıl sonra cinayet dosyası için JASAT ekipleri görevlendirildi. Cumhuriyet savcılığı, JASAT ve Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalarda, ilk çalışmalarda eksiklikler yapıldığını fark etti. Olayda Büyükşen ailesinin fertlerine yönelik usule uygun el svapları alınmadığı ortaya çıktı. Çalışmalarda ‘Yanlış ev’ iddiasını araştıran ekipler önemli detaylara ulaştı. Aylarca yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, cinayetin yanlış ev tarifi yüzünden işlendiği iddiaları ortaya çıktı. Elde edilen verilerin ardından jandarma ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik’i, olayın azmettiricileri olarak Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir’i gözaltına aldı. Teşhis ve incelemelerin ardından 3 şüpheli tutuklandı. Konya 5. Ağır Ceza’da yapılan yargılamada şüpheliler hakkında 2’şer kez müebbet hapis cezası verildi.