Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçesi rakamlarını açıkladı. Bütçe ağustos ayında 576,3 milyon TL fazla verdi. Ocak - Ağustos dönemi bütçe açığı 68,1 milyar lira olarak gerçekleşirken, aynı dönemde faiz dışı fazla 1,22 milyar TL olarak açıklandı.

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