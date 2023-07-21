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Geçmiş dönemlerden gelen borçlar nedeniyle lisans alamadığını açıklayan Bursaspor'da başkan Recep Günay, Habertürk Spor'a açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Kulübün yaşadığı mali kriz nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Günay, lige katılamama gibi bir durumun bu sezon için söz konusu olmadığını ancak başlarında böyle bir tehlikenin bulunduğunu ifade etti. İşte Günay'ın sözleri...

"BURSASPOR BU HALE NASIL GELDİYSE TÜRKİYE GÖRSÜN" "Bursaspor'un UEFA ve CAS'ta davaları var. Bu nedenle de eski yönetimlerin yaptıkları hataların kamuoyu tarafından bilinmesini istedik. Yanlış transferlerden ya da haksız hukuksuz yapılan işlerden doğan borçların bedelini bu kulüp ödemeyecek. Şu an lige katılamama gibi bir durum yok ancak Bursaspor'un başında böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi erkenden duyurursak bunun çaresi bulunur. Bursaspor bu hale nasıl geldiyse tüm Türkiye görsün."

"4-5 KİŞİNİN HATALARINI BU CAMİA ÖDEYEMEZ" "Kulübü bu duruma düşüren kişilere de ne gerekiyorsa yapsınlar. Bu kulüp birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelemez. Bursaspor büyük bir camia. Ünü Türkiye'yi aşmış bir camia. 4-5 kişinin yaptığı hataları Bursaspor camiası ödeyemez. Bu kargaşadan bir şekilde çıkacağız. Bunun için buradayız." 7 yılda tepetaklak! Haberi Görüntüle REKLAM "LİGE KATILAMAMA TEHLİKEMİZ SENEYE VAR" "Ankara'da buna dair bir çalışmamız var. Buna dair onay alırsak Bursaspor'un bir daha buna dair hiçbir sorunu kalmayacak. Bu camianın yaşaması lazım, bize destek olunması lazım. Kanunsuz hiçbir şey istemiyoruz. Lige katılmama tehlikemiz bu sene için olmasa da seneye var. Bu yaşanabilir. Ama önlem alınması gerek."

"KANUNSUZ İŞLERDEN ŞAHISLAR SORUMLUDUR" "Biz hukukçularımızla dosya hazırladık. Derneklerin kanunlar yönetmelikler uyarınca tüzüğü hazırlanır. Burada da 'Kanunlara uymayan işlemlerden şahıslar sorumludur' denir. Bursaspor bu hale gelirken kanunlara, tüzüklere uymadan hareket edenlerin, yaptıkları işlemlerden sorumlu tutulmaları için biz de mahkemeye başvurduk. Bunlar uygulanırsa Bursaspor'un bir daha böyle bir sorunu kalmaz. İbra edilmeyen yönetimlerin böylece yaptığı işlemler, derneğe mal edilemez." "3 YÖNETİM İBRA OLMADI, CEZALAR ONLARDAN GELİYOR" "Genel kurul en yetkin organdır. Genel kuruldan geçmeyen yönetim kurullarının kararları dernek kararı olarak nitelendirilemez. Bursaspor'da 3 tane yönetim kurulu ibra olmamış. Cezalar da bu yönetim kurullarından geliyor. Madem böyle bir kanun var, bunların uygulanmasını istiyoruz. Hem yasa hem de tüzüğümüz bunu söylüyor. Bizim tüzüğümüzün 59/1 maddesi bu noktada açık ve net. Şahıslar sorumludur, dernek değil. Genel kurul bunları ibra etmemiş, onaylamıyoruz demiş."

"BURSASPOR'UN SESİNİ DUYUN" "Bursaspor Kulübü'nü daha önce MASAK inceledi. 13 sene önceden gelen bir dava bu. Biz bu kişilerin hepsini yargıya vereceğiz. Uyguladıkları kararların altında imzaları var. Biz devleti göreve davet ediyoruz. Bursaspor'un sesini duyun. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var burada."

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU Bursaspor, 1963 yılında Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un birleşmesi ile kuruldu. Beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan alırken; Bursaspor'un amblemindeki beş yıldız kurucu takımları temsil ediyor. 1966-67 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda küme düştükten 2 sezon sonra, 2005-06 sezonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıktı. 2009-10 sezonunda Süper Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. takım oldu. 2021-22 sezonunda 2. Lig'e düşen Bursaspor, tarihinin en kötü dönemlerinden geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, 59 yıllık tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele veriyor. Bursaspor'un dikkati çeken bir diğer istatistiği ise son 4 yılda 5 kez başkan ve yönetimin değişmesi oldu. Değişen başkanlar da yeşil-beyazlılardaki kötü gidişatı durduramadı.