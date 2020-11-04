7 yılda tepetaklak!

2018-19 sezonunun son haftasında Yeni Malatyaspor'u yenmesine rağmen Göztepe'nin Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle birlikte tarihinde ikinci kez küme düşen Bursaspor zor günlerden geçiyor. 2009-10 sezonunda tarih yazarak şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlılar, 2016-17 ve 2017-18'de kıyısından döndüğü 1. Lig'den geçen sezon da çıkmayı başaramadı. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenen Bursaspor bu sezon borçları nedeniyle transfer tahtasını açamadı ve kadrosuna yeni oyuncular katamadı.

36 MİLYON HARCANDI, 64,4 MİLYON KAZANILDI

Bursaspor, 2011-12'den itibaren transfer ettiği 121 oyuncu için yaklaşık 36 milyon Euro harcadı. 35 oyuncu satışından ise 64,4 milyon Euro gelir elde etti. İbrahim Yazıcı'nın 2013'teki vefatı nedeniyle yapılan olağanüstü kongrede kulübün kısa vadeli borcu 15 milyon 229 lira, uzun vadeli borcu ise 76 milyon 78 bin lira olarak açıklandı. Yani yeşil-beyazlılar 2013-14 sezonuna 91 milyon 307 bin lira borçla girdi.

Recep Bölükbaşı yönetimi 19 Ocak 2016'da ibra edilmezken hukuk işlerinden sorumlu yönetici Konuralp Yeşil, kulübün 2019'a kadarki borcunun 270 milyon TL olduğunu açıkladı.

2011-12'de on dört oyuncu transfer edilirken yeşil-beyazlılar bu oyuncular için 10 milyon 200 bin Euro harcadı. Bursaspor sattığı oyunculardan ise 7 milyon 600 bin Euro gelir elde etti.

2012-13'te kadrosunu 9'u bonservisle toplamda 11 oyuncuyla güçlendiren Bursaspor'un kasasından bu oyuncular için 3 milyon 600 bin Euro çıktı. Alfred N'Diaye ve Turgay Bahadır'ı satan yeşil-beyazlılar bu transferlerden 5 milyon 700 bin Euro kazandı ve transfer dönemini kârla kapattı.

2013-14 sezonunda 3'ü kiralık 15 futbolcuyu transfer eden ve bu futbolculara 2 milyon 700 bin Euro harcayan Bursaspor Pablo Batalla, Scott Carson ve Murat Yıldırım'ın satışlarından ise 4 milyon 500 bin Euro elde etti ve transfer dönemini yine kârla kapattı.

2011-12'DEN BU YANA İLK KEZ TRANSFERDE EKSİ BÜTÇE 2014-15'TE

2014-15'te ikisi kiralık altı oyuncu transfer eden Bursasapor'un kasasından bu oyuncular için 2 milyon 700 bin Euro çıkarken Ethem Pülgir, Ferhat Kiraz ve İbrahim Öztürk'ün satışlarından 767 bin Euro gelir elde edildi ve 2011-12'den sonra ilk kez transfer eksi bütçeyle kapatıldı.

2015-16'DA YAKLAŞIK 15 MİLYON EURO KÂR EDİLDİ

2015-16'da altısı kiralık olmak üzere yirmi transfer gerçekleştiren Bursaspor bu oyuncular için 7 milyon 610 bin Euro ödedi. Cedric Bakambu, Ozan Tufan, Enes Ünal, Volkan Şen, Şener Özbayraklı, Batuhan Altıntaş'ın satışlarından ise 23 milyon 430 bin Euro gelir elde edildi. Yaklaşık 15,5 milyon kâr oluştu.

OCAK 2016'DA BORÇ 300 MİLYON LİRA OLARAK AÇIKLANDI

10 Ocak 2016'da göreve gelen Ali Ay, Nisan 2016'da yaptığı açıklamada borcun 300 milyon lira olduğunu duyurdu.

2016-17'de biri kiralık on üç transfer yapan Bursaspor'un kasasından bu oyuncular için 1 milyon 640 bin Euro çıktı. Serdar Aziz, Balazs Dzsudzsak, Zeki Çelik, Luis Advincula, Tomas Necid, Tom De Sutter'in transferlerinden ise 9 milyon 750 bin Euro gelir elde edildi ve yaklaşık 8 milyon Euro kâr sağlandı.

2017-18 sezonunda üçü kiralık on üç oyuncuyu renklerine bağlayan Bursaspor bu oyuncular için 4 milyon 440 bin Euro ödedi. Oyuncu satamayan yeşil-beyazlıların zararı yaklaşık 4,5 milyon Euro oldu.

2018-19'da altısı kiralık olmak üzere on iki oyuncuyu transfer eden ve 2 milyon 480 bin Euro harcayan Timsah, William Ekong, Harun Tekin, Aziz Behich, John Bostock, Titi, Dzon Delarge'nin satışlarından 8 milyon 920 bin Euro kazanarak yaklaşık 6 milyon Euro kâr elde etti.

MART 2019'DA BORÇ 440 MİLYON SINIRINA DAYANDI

Yeşil-beyazlıların 31 Mart 2019'daki kongresinde borcun 437 milyon 911 bin liraya geldiği duyurulurken 23 Haziran 2019'da Ali Ay ve yönetimi ibra edilmedi, 15 Mart 2020'de de kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

23 Haziran 2019'da borç 483 milyon 200 lira civarı olarak açıklanırken 27 Kasım 2019'da 447 milyon lira olarak duyuruldu.

2019-20 sezonunda üçü kiralık on yedi futbolcuyu renklerine bağlayan Bursaspor bu transferler için para harcamazken Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Stephane Badji, Muhammed Sarıkaya'nın satışlarından 3 milyon 720 bin Euro kazandı ve yine kâr etti.

30 Ağustos 2020'de Erkan Kamat başkanlığındaki yönetim göreve gelirken borcun 428 milyon TL olduğu kaydedildi.