Bursa'dan çarpıcı görüntü: Dereye boşaltılıyor

İHA

Sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat tarihinde kutlanan 'Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Bursa'da çekilen görüntü dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre, Yıldırım ilçesi Samanlı Deresi'ndeki görüntüde fabrika atığının arıtılmadan dereye deşarj edildiği iddia edildi. Görüntüde atık suyun dereye boşalttığı noktada dumanlar çıktığı görüldü.

Tehlikenin sadece bu nokta ile sınırlı olmadığı kentin sanayi bölgelerindeki bazı fabrikalarda benzer durumların yaşandığı, kimyasalların arıtılmadan derelere oradan da Marmara'ya akıtıldığı öne sürüldü. Merkez Yıldırım ilçesi dışında özellikle Gürsu ve Kestel ilçelerinin kesişme noktasında bazı sanayi kuruluşlarının atık sularını arıtmadığı için akarsu kaynaklarının kirlendiği belirtildi.

Atık suların boşaltıldığı alanı inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, şunları söyledi: "Burası Nilüfer çayını besleyen en önemli kollardan biri olan Samanlı Deresi. Bu derede sanayi atıklarının boşaltıldığı iki tane deşarj noktası görüyoruz. Birinden sıcak su akıyor. Bu arıtılmadan suyun dereye salındığını gösteriyor.

Bu atık sular dereleri kirletiyor. Bugün dünya sulak alanlar günü. Sulak alanlarımızı besleyen sular kirletilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ndeki müsilajı konuştuk. Marmara Denizi'ne akan kimyasal atık taşıyan dereleri konuştuk. Bu dereler bu yıl da kimyasal sularla Marmara'ya akmaya devam ediyor. Bu kimyasal atıklar derelere salındığı müddetçe bu yıl da müsilajla karşı karşı geleceğiz."

2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ

"Dünya Sulak Alanlar Günü" sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat'ta, Türkiye'de dahil olmak üzere, Ramsar Sözleşmesi'ne üye 171 ülkede kutlanıyor.