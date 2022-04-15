Bursa'da ortaya çıktı! Eczanelere gitti! Borç listesini istedi!

İHA

Son dakika haberler... Her Ramazan ayında Bursa'nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever, bu Ramazan ayında Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı.

3 MAHALLEDEKİ ECZANELERİ TEK TEK GEZDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi.

20 ECZANEYE 100 BİN TL ÖDEME YAPTI

Hayırseverin, 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, "Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

"BORCU OLANLARIN LİSTESİNİ İSTEDİ"

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" diye konuştu.

"BÖYLE HAYIRSEVERLERİN SAYISI ARTSIN"

Hacıvat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

"BORÇLARINIZ ÖDENMİŞTİR" NOTU ASTILAR

Eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notunu astılar.