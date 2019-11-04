04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısına katılacak. Toplantının ana gündemi, Suriye ve sınırda oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili çalışmalar olacak. Barış Pınarı Harekatı ve Rusya ile varılan mutabakat sonrası yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantıda yurt içinde terör örgütü PKK'nın özellikle kış yapılanmasına yönelik devam eden operasyonlar da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayı içerisinde henüz net kararını vermediği ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmeler de kabine toplantısında ele alınacak konular arasında. Ayrıca ekonomide yaşanan son gelişmeler ile ekonomi konusunda önümüzdeki süreçte atılması muhtemel adımların da toplantıda ele alınacağı belirtildi. Bakanların yaptıkları çalışmalarla ilgili de kabineye bilgi vermesi bekleniyor.
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, saat 10.30'da aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ekim ayında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 1090 terörist etkisiz hale getirilmişti.
TÜİK, saat 10.00'da ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,02, en yüksek yüzde 2,21 aralığında yer aldı.
Süper Lig'de 10. haftanın son maçında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışa bekleniyor. Yağışların yaratabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan Kıyı Ege'de etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.
PİYASALAR
Dolar/TL, küresel faiz indirimleri ve likiditeyi artıracak para politikalarının ardından Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü 7 yıl aradan sonra yukarı yönlü olarak güncellemesi ve TL üzerindeki risklerin azalmaya başladığını belirterek 2019 büyümesini pozitife çekmesiyle haftaya düşüşle başladı. Yıllık yüzde 8'li seviyelere inmesi beklenen tüketici enflasyonunun izleneceği 4 Kasım gününde dolar/TL 5.70 altını zorluyor
DOLAR - 5.70
EURO - 6,37
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