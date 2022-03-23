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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 115,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklamaları ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün yol açtığı arz daralması endişeleri etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getirdiği ancak Almanya ve Hollanda gibi Rus petrolüne bağımlılığı yüksek üyelerin bu adımı desteklememesi nedeniyle bir karar alınamadığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle bugün Brüksel'e gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO, G7 ve AB zirvelerine katılacak ve cuma günü Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını ifade etti.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 118,38 ile 121,61 dolar aralığının direnç, 115,15 ile 111,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.