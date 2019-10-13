Bursa’da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş (49),boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı.

İHA'nın haberine göre, 6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlenen Meryem Karaş’ın eşiyle anlaşamayınca Bursa Aile Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Dava açan Karaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş’ı izledi.

Boşandığı günde mutluluktan havalara uçacağını ifade eden Karaş, dediğini yaptı. 23 Eylül 2019’da boşanan Karaş, doğum gününde paraşütle atlayarak boşandığını ilan etti. Şiddet gören kadınların içinde pankart açan ve vatandaşlara lokma dağıtan Karaş, "Bu uçuşun amacı farklıydı. Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin çoğaldığını görünce bunun için uçmak istedik. Çocuk tacizlerine, ölümlerine, kadına karşı şiddete ve ölümlerine karşı uçtum. Ayrıca boşandığım zaman uçacağım demiştim. Mutluluktan uçacağım demiştim. Boşandığım için çok mutluyum. Bu uçuşu da ona adadım" dedi.