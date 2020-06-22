2020 yılında piyasalara şu ana kadar koronavirüs salgını damga vurdu. İkinci dalga endişelerinin artmasıyla yılın geri kalanında da gözlerin salgında olması bekleniyor.
Son açıklanan Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8.8 milyonu aşarken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 467 bin 390'a yükseldi. Türkiye'de ise toplam vaka sayısı 187 bin 685 olurken salgın sebebiyle vefat edenlerin sayısı 4 bin 950 oldu.
Yeni vaka sayılarının artması veya azalması mart ve nisandan itibaren kapanan ekonomilerin normalleşme adımlarını ne hızda atacağı konusunda belirleyici oluyor. Bunun yanında merkez bankaları ve hükümetler de bu veriler ışığında ekonomileri canlandırmaya yönelik adımlar atıyor.
Tüm bunlar dünya borsalarında ve Borsa İstanbul'da şu ana kadar yıl boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlenmesine yol açtı. Yıl genelinde zaman zaman koronavirüsler ilgili rakamların umut vermesi risk iştahının artmasına, bazen de hükümetlerin attığı adımlarla beklentileri karşılamaması sebebiyle risk iştahının azalmasına yol açtı.
84 BİNLERE DÜŞMÜŞTÜ
Koronavirüsler ilgili belirsizlik ilk şok atlatılmış olsa da tüm gerçekliğiyle halen devam ediyor. Ancak yine de özellikle son 1 ayda yatırımcılar 'tedbirli bir iyimserlikle' hareket ediyor.
Bu sayede Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2020 yılında salgın şokuyla verdiği kayıpların tamamını geri aldı. Endeks 2019 yılını 114 bin 424 puandan kapatmıştı. 23 Mart'ta ise 84 bin 246 puana kadar geriledi. Yani yüzde 26.4'lük düşüş yaşandı.
Bugün ise BIST 100 güne yüzde 1'lik yükselişle başladı ve 114 bin 800 puanı aştı. Böylece son 3 ayda BIST 100 yüzde 36.3 yükselerek 2020'deki kayıplarının tamamını geri almış oldu.
Son dönemdeki yükselişte atılan normalleşme adımları etkili oldu. Bunun yanında mart-nisan aylarından itibaren küçük yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin artması ve hisselerde yaşanmış düşüşün bir alım fırsatı olarak görülmesi etkili oldu.
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