Boğazda gemi trafiği askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu
Giriş: 19.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.
DHA'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
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