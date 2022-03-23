Bodrum Belediyesi'nde inceleme

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde savcılığın talebi üzerine inceleme başlatıldı.
İçerideki bilgisayar kayıtları, evrak ve çeşitli belgeler incelenmek üzere toplandı. İncelemenin ise geçtiğimiz günlerde görevden alınan O.K. adlı bir personelin şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Birtakım imar usulsüzlükleri içeren iddiaların bazı projelerin yükseltilmesi ve ruhsat işlemlerine ilişkin olduğu belirtiliyor.
BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır" denildi.
Bodrum'daki son popüler tartışma, Başkan Aras ile iş adamı Ali Ağaoğlu arasında geçen günlerde yaşandı. Aras, Ağaoğlu'nun su kaynaklarının yönünü değiştiren kaçak baraj ve göletler yaptığını öne sürmüştü. Ağaoğlu şirketinden yapılan açıklamada ise "DSİ’den habersiz gölet ya da baraj yapıldığı yönündeki iddialar yine yanlış ve eksik bilgilendirmenin bir sonucudur. Halihazırda proje alanında teknik anlamda 'baraj' tanımına uyan bir yapı bulunmamaktadır" denilmişti.
Ağaoğlu ile belediye arasındaki tartışma geçen yılın Eylül ayında 30 bin kişilik olduğu söylenen inşaat projesi ile başlamıştı. O dönem Aras, "Bu akılalmaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar, ne olacak?" demişti. Ağaoğlu da o dönem verdiği cevapta "Altyapı ve çevre ile ilgili yatırımlar şirketin kendi kaynakları ile yapılacak olup belediye ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.
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