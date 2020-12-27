16 Aralık'ta tarihinde ilk kez 20 bin doları aşan Bitcoin her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Noel ve yılbaşı tatilleri esnasında son yıllarda genelde yükseliş gösteren Bitcoin bu geleneği 2020'de de sürdürdü.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 13.7 yükselerek 28.000 doları aştı ve yeni tarihi zirvesini gördü. Analistler önümüzdeki günlerde 30 bin barajının aşılıp aşılamayacağının Bitcoin'in kısa vadede yönünü belirleyeceğini ifade etti.
Bitcoin son yükselişle beraber dolar karşısında 2020 yılında şu ana kadar yüzde 288 yükselmiş oldu. Son 1 haftadaki yükselişi ise yüzde 20'yi buldu.
Bitcoin'in yıl genelindeki yükselişinde koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik ortamı etkili oldu. Aralık ayında ise kurumsal yatırımcıların kripto paraya artan talebi fiyatların yükselmesine yol açtı.
Bu arada Bitcoin'de hızlı bir yükseliş yaşanırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple Labs'e açtığı dava sebebiyle, Ripple'ddaki (XRP) kan kaybı son sürat devam ediyor. Ripple'da son 1 haftada yüzde 50'lik değer kaybı yaşandı. Bu düşüş kripto para yatırımlarının ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha hatırlattı.
DIGIBYTE 24 SAATTE YÜZDE 35 YÜKSELDİ
Ripple'daki bu düşüş, kripto para yatırımcıları arasında çok popüler olmasa da hız ve kullanım alanı bakımından zaman zaman Ripple ile karşılaştırılan Digibyte'a yaradı. Digibyte son 24 saatte yüzde 35 değer kazandı. Digibyte'ın toplam piyasa değeri böylece 406 milyon dolara yükseldi.
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