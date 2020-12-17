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Bu yıl dolar bazında yaklaşık yüzde 180 değerlenen Bitcoin son günlerde her gün yeni bir rekora imza atıyor. Dün tarihinde ilk kez 20 bin doları aşan Bitcoin bugün de 22 bin doları aşarak 22 bin 232 doları gördü.

Bitcoin dolar karşısında son 24 saatte yüzde 14.65 değer kazandı. Son 1 haftadaki yükselişi ise yüzde 21'i aştı.

ABD'de 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi üzerinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler anlaşmaya çok yaklaşırken doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi Nisan 2018'den bu yana ilk kez 90'ın altına düştü.

RIPPLE UÇUŞA GEÇTİ

Dolardaki düşüş, dün Bitcoin'deki 20 bin dolarlık psikolojik sınırın kırılmasıyla birleşince kripto paralardaki alımlar hızlandı.

Ethereum da son 24 saatte yüzde 10.2 değerlenerek 645 doları gördü. Ripple'daki günlük yükseliş ise yüzde 23.8'i buldu. Ripple 0.56 dolara geldi.