3 kentte orman yangını çıktı!
Orman yangınlarına bugün de yenileri eklendi. Manisa Kula'da, İzmir Bornova'da ve Çanakkale Ezine'de ormanlık alanlarda dumanlar yükseldi. İzmir, Manisa ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı.
Kentin Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre, Manisa'nın Kula ilçesinde, saat 11.12'de, buğday tarlasında biçerdöverden çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 ekip, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edildi.
Bölge halkı ve jandarma da söndürme çalışmalarına destek verdi. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kula Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç ile Divlit Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, yangın bölgesindeki çalışmalara katılıp, yangının durumunu dron ile havadan takip etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 7 saatte kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar orman ve 25 hektar tarım arazisi zarar gördü.
İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI
İzmir'in Bornova ilçesinde de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Maden Tetkik ve Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.
Ekiplerin, yangının başlamasından 9 dakika sonra ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
BİR YANGIN DA ÇANAKKALE'DE BAŞLADI
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarındaki ormanda da, saat 16.00 sıralarında çıktı.
AA'nın haberine göre, Kızılköy yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ormanlık alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ile 2 ilk müdahale, 6 su ikmal, 3 itfaiye, 9 hizmet aracı, dozer ve 340 personelle karadan müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.