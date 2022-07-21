Bir kadın daha vahşet kurbanı! Kocası bıçakla katletti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre olayda Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu.