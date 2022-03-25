Arkadaşıyla tartıştı denize atladı!

İHA

Olay saat 22.00'da Beşiktaş Meydan İskelesinde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir kişi, arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atladı. Bir kişinin suya atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Suya atlayan bir polis memuru, kişiyi suyun içerisinden çıkardı. Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.