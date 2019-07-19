19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, akaryakıt pompa satış fiyatları; Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda geçerli ürün (benzin ve motorin) fiyatlarına göre belirleniyor. Bu kalemlerde yaşanan değişim, pompaya bazen zam bazen de indirim olarak yansıyor.
Akaryakıtta fiyat artışları, genelde pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. İndirim, hafta içinde oluştuğu günde pompa fiyatlarına yansıtılıyor.
HIZLA DÜŞTÜ
Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, dünya genelinde yaşanan gerginliklerin etkisiyle artmıştı. Dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmişti. Bu nedenle benzin ve motorine zam yapılmıştı. Son birkaç gündür uluslararası piyasalarda ürün fiyatları düşüşe geçti. Benzinin ton fiyatı 668 dolardan 626 dolara kadar geriledi. Düşüş devam ediyor. Dolar kuru da gevşedi.
DEVLETİN ÖTV'DEN ALACAĞI BULUNUYOR
Bu çerçevede benzinde 22 kuruş dolayında bir indirim gündeme geldi. Ancak, devletin “eşel mobil” sistemi kapsamında ÖTV’den 9.5 kuruş alacağı bulunuyor. Bu tutar, KDV’siyle birlikte 11 kuruşa çıkıyor. Kalan 11 kuruşun indirim olarak bugün pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Peki, motorinde durum ne? Motorinde de benzer bir gelişme söz konusu. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşüyor. Motorinde de en geç hafta başında çift haneli tutarlarda indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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