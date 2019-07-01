Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş artış yapıldı. Öte yandan yarım kuruş ÖTV düşüldü.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. AA'nın haberine göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.