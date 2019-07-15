Türkiye’de, akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda geçerli ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketlerine göre belirleniyor. Son dönemde petrol ve ürün fiyatlarının yanı sıra dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor.

İRAN GERİLİMİ

Petrol ve ürün fiyatlarını etkileyen asıl öğe, son dönemde hiç kuşkusuz İran… İran odaklı yaşanan gerilimler, petrol ve ürün fiyatlarını yukarı doğru itiyor. Petrolde, dünya genelinde yaşanan üretim artışı ya da kısıtları, savaş riski, ürün talebinde ortaya konjonktürel değişim ve diğer gelişmeler de bazen olumlu bazen de olumsuz fiyatlar üzerinde etkide bulunuyor.

ÜRÜN FİYATI UÇTU

Bu gelişmeler çerçevesinde uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 633 dolardan 684 dolara, motorinin 583 dolardan 611 dolara kadar çıktı. Benzinde geçen hafta 15-20 kuruş aralığında olan zam ihtiyacı, 30-31 kuruşa kadar yükseldi. Motorine de 20-21 kuruş fiyat artışı göründü.

ARTIŞ PAZARTESİYİ SALIYA BAĞLAYAN GECE

Genelde akaryakıtta fiyat artışları, pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Hükümet, “eşel mobil” sistemini işletmezse, zammın bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Ancak, bugün tatil olduğu için hükümetin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

Hükümet, “eşel mobil” sistemini işletip, akaryakıttan sağladığı ÖTV gelirlerinden feragat ederek, zammı pompa fiyatlarına yansıtmayabilir. Ya da zammın bir bölümünü ÖTV’den karşılayabilir. Bir diğer olasılık da bir süre beklenebilir.